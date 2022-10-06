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Медведев пообещал дальнейшее освобождение занятых Украиной территорий

Медведев заявил, что РФ продолжит освобождать занятые украинскими неонацистами территории
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Правительство России / Globallookpress.com

Россия продолжит освобождать занятые Украиной территории. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

«Что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами», — заявил он.

Евгения Куликова
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