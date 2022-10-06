Медведев пообещал дальнейшее освобождение занятых Украиной территорий

Медведев заявил, что РФ продолжит освобождать занятые украинскими неонацистами территории

Россия продолжит освобождать занятые Украиной территории. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

«Что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами», — заявил он.