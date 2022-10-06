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Росгвардия ликвидировала 20 военных ВСУ и обнаружила склад с боеприпасами в ЛНР

Росгвардия ликвидировала более 20 украинских военнослужащих и уничтожила технику ВСУ в ЛНР

Фото: пресс-служба Росгвардии

Росгвардейцы уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в четверг, 6 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, росгвардейцы ликвидировали более 20 украинских военнослужащих и уничтожили самоходную артиллерийскую установку и восемь единиц автомобильной техники.

Также бойцы спецслужбы в ходе поисковых мероприятий нашли склад с боеприпасами и изъяли из него 13 артиллерийских снарядов, 25 ручных гранат, свыше 640 выстрелов к гранатометам, 26 килограммов взрывчатки и 12 тысяч патронов.

Ранее стало известно, что Росгвардия уничтожила технику ВСУ и ликвидировала 130 украинских военных в ДНР.

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Екатерина Власова
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