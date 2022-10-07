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Испания обучит ВСУ обращению с зенитными ракетами Aspide

Минобороны Испании сообщило об обучении украинских военных обращению с ракетами Aspide

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинских военных в Испании обучают обращению с зенитными ракетами Aspide. Об этом сообщает министерство обороны королевства.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила авиабазу Сарагоса, где в настоящий момент 19 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят подготовку. По ее словам, Испания таким образом хочет продемонстрировать Украине свою полную поддержку и выразить признание.

Обучение продлится до 14 октября. Ожидается, что 1 ноября в Испанию прибудут еще украинские военнослужащие. Уточняется, что система Aspide будет служить в качестве сдерживающего фактора.

В сентябре Украина получила от Испании боеприпасы крупнокалиберной артиллерии. Также сообщалось, что королевство отправило грузовик медицинских средств в ответ на обращение министра обороны Украины и 20 грузовиков со снаряжением.

В начале августа Роблес сообщила об отказе страны поставлять Украине танки Leopard, которые хранятся на военной базе Сарагоса, из-за их «неблагоприятного положения». По словам главы военного ведомства, танки, хранящиеся на базе Сарагоса, не могут быть сданы в использование из-за повышенного риска.

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Алина Гончарова
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