Фанаты «Рубина» потребовали уволить Слуцкого

Фанаты казанского «Рубина» потребовали уволить тренера Леонида Слуцкого из клуба

Фанаты казанского «Рубина» потребовали уволить тренера Леонида Слуцкого из клуба. Болельщики создали петицию, документ опубликован на сайте Change.org.

«Не можем себе позволить, чтобы нашим любимым клубом руководили безразличные люди, а на поле в форме с эмблемой "Рубина" выходили игроки, заинтересованные лишь в суммах контрактов, тогда как судьба клуба не имеет никакого для них значения», — говорится в документе. По мнению болельщиков, деятельность руководства и тренерского штаба «убивает клуб», поэтому единственным правильным решением станет их отставка. Петицию подписали более 400 человек.

Ранее Слуцкий ответил на призывы болельщиков уволить его из клуба. Он заявил, что фанаты имеют право выражать недовольство тренерским штабом.

Казанцы выступают в Первой лиге и с 19 очками занимают шестое место в турнирной таблице. Кроме того, 5 октября команда вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в матче 1/32 финала ульяновской «Волге» со счетом 1:2.

«Рубин» вылетел из Российской премьер-лиги по итогам прошлого сезона. Казанцы лишились ключевых иностранных игроков по ходу турнира, в результате чего не смогли удержаться в элитном дивизионе.