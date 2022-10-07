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Российский хоккеист объяснил возвращение из клуба НХЛ

Хоккеист Михаил Бердин объяснил возвращение из клуба НХЛ в Россию желанием быть с родиной
Михаил Бердин

Михаил Бердин. Фото: Candice Ward-USA TODAY Sports / Reuters

Российский хоккеист Михаил Бердин рассказал о приостановке контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс». Его слова передает Sport24.

Спортсмен заявил, что добровольно вступил в программу лиги по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и поведенческому здоровью, чтобы иметь возможность вернуться в Россию. «Никаких проблем психологического характера у меня нет. Это исключительно моя инициатива, а не клуба», — добавил 24-летний голкипер. Бердин объяснил возвращение в Россию желанием быть с семьей и родиной.

Бердин выступал в Северной Америке с 2018 года. В НХЛ он не провел ни одного матча. Его контракт с «Виннипегом» действует еще год.

В июле российский голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов рассказал, почему принял решение покинуть США и вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Игрок, выступавший за «Сиракьюз Кранч», фарм-клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», заявил, что изначально не думал о возвращении. «Принял такое решение, что на данный момент для меня, для моего развития будет лучше продолжить карьеру в Казани и поиграть в КХЛ, поработать с хорошими тренерами, в хорошей команде», — заявил он.

Дарья Коршунова
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