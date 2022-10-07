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В Вооруженные силы Белоруссии поступят российские «Искандеры» и С-400

Глава Минобороны Белоруссии Хренин анонсировал поступление «Искандеров» и ЗРК С-400

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин анонсировал поступление российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 на вооружение белорусской армии. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября, из сообщения белорусского оборонного ведомства в Telegram.

Отмечается, что во время встречи с представителями средств массовой информации, блогерами и общественными деятелями глава Минобороны Белоруссии заявил о скором поступлении российских «Искандеров» и С-400 в Вооруженные силы страны и подчеркнул, что в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов.

В сентябре 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин согласовали перечень российского вооружения, которое будет поставлено Белоруссии до 2025 года. В частности, политики обсуждали перспективы поставки в республику зенитно-ракетных комплексов С-400. По данным агентства БЕЛТА, Белоруссия закупит оружие более чем на миллиард долларов. В ноябре 2021 года Лукашенко заявили о заинтересованности Белоруссии в «Искандерах». По его словам, Минск хочет получить «Искандеры», поскольку ракетные комплексы нужны на западном и южном направлениях.

В мае 2022 года Лукашенко сообщил, что Минск закупил у Москвы «нужное количество» «Искандеров» и С-400. «Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальный», — подчеркнул глава республики, говоря о белорусской армии после покупки российских ракетных комплексов. При этом заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил республики Дмитрий Михолап раскрыл, что на вооружении белорусской армии также появится вертолет Ми-35.

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Варвара Кошечкина
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