Медведева и Милохин рассказали о своих отношениях

Медведева и Милохин рассказали, что редко общались после окончания «Ледникового периода»

Российская фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин рассказали о своих отношениях. Их слова приводит Sport24.

Спортсменка посчитала, что зрителям нравилось придумывать роман для пары во время съемок прошлогодних выпусков телешоу «Ледниковый период». Она обратила внимание, что после окончания проекта они с блогером общались очень редко. «Не сказать, что прям не общались, но и не переписывались каждый день», — добавил Милохин.

В прошлом году Медведева и Милохин вместе выступали в шоу «Ледниковый период», выходящем на Первом канале. Перед началом съемок спортсменка признавалась, что волновалась перед первой встречей с тиктокером. В этом сезоне их вновь поставили в пару для участия в проекте.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль.