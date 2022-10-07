Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Открыта новая функция мозжечка

PNAS: мозжечок оказался ответственен за эмоциональную функцию

Фото: PNAS

Ученые из Базельского университета открыли новую функцию мозжечка. Результаты работы описаны в журнале PNAS.

Ранее было известно, что мозжечок ответственен прежде всего за регуляцию движения. Теперь оказалось, что он также играет важную роль в памяти эмоциональных переживаний.

В ходе исследования авторы показывали 1418 добровольцам изображения, вызывающие яркие эмоции и нейтральные впечатления. Мозговую активность испытуемых в этот момент наблюдали с помощью магнитно-резонансной томографии.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Дальнейшие тесты на память выявили, что положительные и отрицательные образы (те, что вызывали более яркий эмоциональный отклик) запоминались участником гораздо лучше, чем нейтральные. Этот процесс сопровождался увеличением мозговой активности в областях, которые традиционно отвечают за эмоции, а также в мозжечке.

Оказалось, что этот отдел получает информацию от поясной коры, которая отвечает за формирование и обработку эмоций, обучение и память. Вместе с тем мозжечок посылает импульсы в миндалевидное тело и гиппокамп.

По мнению авторов работы, мозжечок является неотъемлемой частью системы, регулирующей хранение эмоциональных переживаний.

В сентябре ученые из Медицинского колледжа Бейлора в Техасе заявили, что ожирение необходимо классифицировать как расстройство мозга наравне с аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности и синдромом Аспергера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Путин одобрил кредитные каникулы для военнослужащих
Раскрыты подробности разбойного нападения на инкассаторов в Орске
Суперъяхта попавшего под санкции Мордашова пришвартовалась в Гонконге
Умерла заслуженная художница России Тамара Юфа
Врач назвал причины нежелания заниматься сексом
ЕС одобрит новый пакет военной помощи Украине
Лавров прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе
Шизофрения оказалась способна увеличить риск развития деменции в 2,5 раза
Юрист разъяснил ситуацию с контрактами и выплатами для мобилизованных россиян
Раскрыта стоимость квартир в одной из сталинских высоток в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.