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Спорт

Норвегия озвучила позицию по допуску российских лыжников

Норвежская ассоциация лыжного спорта планирует бойкотировать соревнования с россиянами
СюжетСанкции против России:

Фото: Haakon Mosvold Larsen / Reuters

Норвежская ассоциация лыжного спорта озвучила позицию по допуску российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Dagbladet.

Глава организации Туве Мо Дюрхауг заявил, что сборная Норвегии планирует бойкотировать соревнования с участием лыжников из этих стран. Он рассказал, что норвежцы отправили письмо в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с требованием запретить участие как российских спортсменов, так и менеджеров.

28 сентября Норвегия объявила о бойкоте встречи FIS в Швейцарии из-за присутствия российской делегации. Затем представители финской лыжной ассоциации заявили, что необходимо ввести новые санкции против представителей России и Белоруссии.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Анастасия Борисова
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