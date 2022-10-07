Омский губернатор Бурков заявил о выплате мобилизованным региона по 100 тысяч рублей

В Омской области нашлись деньги на выплаты мобилизованным жителям региона. Об этом стало известно из заявления губернатора Александра Буркова в Telegram.

По его словам, мобилизованные жители региона получат единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Средства поступят на банковские карты призывников. Как объяснил Бурков, он не объявлял о размере выплат, так как властям требовалось определиться с источником финансирования. «Считаю недопустимым неравенство среди людей, которые в одном строю будут защищать интересы страны», — подчеркнул он.

Губернатор добавил, что также направил в правительство России обращение с просьбой выделить дополнительное финансирование, чтобы уравнять выплаты с другими регионами.

Ранее Бурков заявил, что Омская область испытывает трудности с выделением средств на единовременную выплату мобилизованным жителям. По его словам, дефицит бюджета региона составляет 12 миллиардов рублей, и региональные власти не понимают, за счет чего выплачивать заработную плату.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что российские власти помогут регионам с дополнительными средствами на выплаты мобилизованным. Он объяснил, что «у некоторых регионов есть резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет».

5 октября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что призванным в рамках частичной мобилизации местным жителям заплатят по 200 тысяч рублей. Об аналогичных мерах поддержки сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.