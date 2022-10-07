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Роднина обратилась к Татьяне Тарасовой

Депутат Госдумы Ирина Роднина пожелала здоровья тренеру Татьяне Тарасовой
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина обратилась к заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Ее слова приводит Metaratings.

«Я хочу пожелать ей здоровья!» — заявила Роднина. Так она отреагировала на информацию о плохом самочувствии тренера.

6 октября сообщалось о госпитализации Тарасовой. Тренер должна была войти в жюри телешоу «Ледниковый период», однако на съемках первого выпуска ее заменила Елена Чайковская. Позднее Тарасова рассказала, что уже вернулась домой из больницы.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

Анастасия Борисова
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