Роднина обратилась к Татьяне Тарасовой

Депутат Госдумы Ирина Роднина пожелала здоровья тренеру Татьяне Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина обратилась к заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Ее слова приводит Metaratings.

«Я хочу пожелать ей здоровья!» — заявила Роднина. Так она отреагировала на информацию о плохом самочувствии тренера.

6 октября сообщалось о госпитализации Тарасовой. Тренер должна была войти в жюри телешоу «Ледниковый период», однако на съемках первого выпуска ее заменила Елена Чайковская. Позднее Тарасова рассказала, что уже вернулась домой из больницы.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.