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Спорт

Тарасова рассказала о своем состоянии

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что вернулась домой после госпитализации

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист заявила, что вернулась домой после госпитализации. «Да, я вчера была в больнице», — подтвердила 75-летняя Тарасова.

6 октября сообщалось о госпитализации Тарасовой. Тренер должна была войти в жюри телешоу «Ледниковый период», однако на съемках первого выпуска ее заменила Елена Чайковская. По информации Mash, врачи диагностировали у Тарасовой вертебро-базилярную недостаточность.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

Анастасия Борисова
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