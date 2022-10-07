Власти показали разрушения после удара Украины по российскому поселку

Курский губернатор Старовойт показал последствия обстрела ВСУ поселка Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал разрушения после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного поселка Теткино. Соответствующие фотографии глава региона опубликовал в Telegram.

На кадрах видно, что у нескольких частных домов разбиты окна и повреждена кровля, а на стенах — следы от осколков снарядов. Также на фотографиях запечатлены воронки в земле, оставшиеся от упавших боеприпасов.

6 октября региональные власти сообщали, что Украина в очередной раз обстреляла поселок Теткино. Как рассказал Старовойт, зафиксировано не менее десяти ударов ВСУ по российской территории. В результате были повреждены несколько жилых домов и газопровод. Кроме того, во время атаки от сердечного приступа скончался 72-летний местный житель.

Ранее в тот же день Украина обстреляла курское село Гордеевка. По словам Старовойта, несколько снарядов упали на огороды местных жителей. В результате были повреждены три строения. Погибших и пострадавших нет.