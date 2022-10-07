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Власти показали разрушения после удара Украины по российскому поселку

Курский губернатор Старовойт показал последствия обстрела ВСУ поселка Теткино

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал разрушения после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного поселка Теткино. Соответствующие фотографии глава региона опубликовал в Telegram.

На кадрах видно, что у нескольких частных домов разбиты окна и повреждена кровля, а на стенах — следы от осколков снарядов. Также на фотографиях запечатлены воронки в земле, оставшиеся от упавших боеприпасов.

6 октября региональные власти сообщали, что Украина в очередной раз обстреляла поселок Теткино. Как рассказал Старовойт, зафиксировано не менее десяти ударов ВСУ по российской территории. В результате были повреждены несколько жилых домов и газопровод. Кроме того, во время атаки от сердечного приступа скончался 72-летний местный житель.

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Ранее в тот же день Украина обстреляла курское село Гордеевка. По словам Старовойта, несколько снарядов упали на огороды местных жителей. В результате были повреждены три строения. Погибших и пострадавших нет.

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Константин Лысяков
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