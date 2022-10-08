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Названо время отправки первого парома с большегрузами из Керчи в Тамань

Советник главы Крыма сообщил, что первый паром с большегрузами отправится из Керчи в 20:00

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Первый паром с большегрузами отправится из Керчи в Тамань около 20:00-20:30. Об этом сообщил в эфире «Соловьев.Live» советник главы Крыма Олег Крючков.

«Я сейчас как раз нахожусь в порту "Крым", это Керчь, на паромной переправе, буквально уже паромы в готовности. Где-то через час начнется погрузка первых большегрузных машин, которые будут перевозиться в порт Кавказ», — сообщил он.

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Денис Савосин
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