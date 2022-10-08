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Запад заподозрили в причастности к взрыву на Крымском мосту

Политолог Быстрицкий заявил о возможной причастности Запада к взрыву на Крымском мосту

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Председатель совета Фонда поддержки и развития международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий в разговоре с ТАСС выразил свои подозрения относительно причастности западных стран к взрыву на Крымском мосту. По его словам, ряд государств позитивно оценили произошедшее, назвав это «актом возмездия» России.

«Мы видим реакцию со стороны Украины, Эстонии, ряда западных стран, которые приветствуют такого рода действия, считают это актом возмездия и наказания России. Это факт, здесь нет большого секрета, можно посмотреть реакцию мировых СМИ. Наиболее позитивно к этому отнеслись на Украине и в ряде западных стран», — заявил политолог.

Он считает, что подрыв моста выгоден для тех, кто желает затянуть конфликт на Украине и ждет его дальнейшей эскалации.

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Ранее «Интерфакс-Украина» сообщал со ссылкой на источник в силовых структурах о том, что подрыв Крымского моста через Керченский пролив произошел в результате спецоперации СБУ.

О взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту через Керченский пролив стало известно утром 8 октября. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры. По предварительным данным, за рулем автомобиля был дядя владельца грузовика — 51-летний Махир Юсубов.

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Марина Совина
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