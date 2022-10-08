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В МИД заявили о террористах в Киеве из-за реакции на взрыв Крымского моста

Захарова заявила о террористической сущности Киева из-за реакции на взрыв Крымского моста
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у власти на Украине находятся люди с террористической сущностью. Так она оценила реакцию Киева на взрыв Крымского моста, цитата опубликована в ее Telegram.

«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — написала дипломат.

Мощный взрыв на Крымском мосту прогремел утром 8 октября. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал пожар на Крымском мосту следующими словами: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено».

Член Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что взрывы стали не просто вызовом, а объявлением войны без правил.

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Виктория Кондратьева
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