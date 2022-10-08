Пять поездов из Крыма и Севастополя пообещали отправить по расписанию

«Гранд Сервис Экспресс»: пять поездов отправятся из Крыма и Севастополя по расписанию

Оператор пассажирских перевозок в Крым, компания «Гранд Сервис Экспресс», пообещала отправить пять поездов из Симферополя, Евпатории и Севастополя в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск 8 октября по расписанию. Об этом предприятие сообщило в своем Telegram-канале.

«Поезда, отправляющиеся сегодня, планируется отправить по графику: 28 Симферополь — Москва, отправлением в 17:10; 8 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением в 17:15; 166 Симферополь — Москва, отправлением в 20:00; 426 Симферополь — Кисловодск, отправлением 20:30; 174 Евпатория — Москва, отправлением 22:20», — говорится в сообщении. Ранее в Минтрансе заявили, что работоспособность ж/д участка Крымского моста после обрушения и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по московскому времени 8 октября.

В «Гранд Сервис Экспресс» добавили, что пассажиров поездов «Таврия», которые были перенаправлены в Анапу, разместят в санаториях и пансионатах. В место назначения их перевезут после восстановления движения. Сейчас в Анапе уже расселили пассажиров поезда №28 из Москвы в Симферополь. Тех из них, кто изъявит желание вернуться в место назначения, направят туда бесплатно по готовности состава.

Кроме того, в пансионатах и отелях разместили пассажиров двух поездов, которые должны были в субботу отправиться из Симферополя в Пермь и Смоленск. На несколько поездов с отправлением с 7 по 9 октября продажу билетов пришлось отменить. Ранее продавать билеты на поезда, которые следовали в Крым и обратно, перестала РЖД. Отменены и все поезда на ближайшее время.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар из-за возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), во время движения по Крымскому мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Движение по мосту остановлено. Следственный комитет России сообщил как минимум о трех погибших.

