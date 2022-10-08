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Власти Севастополя сняли ограничения на продажу топлива

Губернатор Севастополя Развозжаев заявил о снятии ограничений на продажу топлива

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Севастополе были сняты все ограничения на продажу продуктов питания и топлива. Об этом губернатор города Михаил Развозжаев сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что после ЧП с Крымским мостом подтверждены поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории.

«Все ограничения на продажу продуктов и топлива — снимаем», — написал губернатор Севастополя. Он заверил горожан, что власти не допустят дефицита продовольствия и топлива.

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До этого генпрокурор России Игорь Краснов поручил не завышать цены на топливо после происшествия на Крымском мосту.

О пожаре на Крымском мосту стало известно утром 8 октября. В пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что он произошел в результате возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда.

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Анна Щербакова
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