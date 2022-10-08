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Спорт

Тарасова высказалась о своем самочувствии

Татьяна Тарасова рассказала, что продолжит участие в съемках «Ледникового периода»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о своем самочувствии. Ее слова приводит ТАСС.

«Была у врача. Дела у меня ничего, получше», — рассказала специалист, добавив, что продолжит участие в съемках нового сезона телешоу «Ледниковый период».

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина обратилась к Тарасовой после появления новостей о плохом самочувствии тренера. «Я хочу пожелать ей здоровья!» — заявила Роднина.

6 октября стало известно о госпитализации Тарасовой. Она должна была войти в состав жюри проекта «Ледниковый период», однако на съемках первого выпуска ее заменила тренер Елена Чайковская. По информации Mash, врачи диагностировали у Тарасовой вертебро-базилярную недостаточность.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

Ксения Курашкина
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