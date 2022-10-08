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Туристический бизнес в Крыму поддержат после ЧП на Крымском мосту

Ростуризм пообещал поддержать туристический бизнес в Крыму после ЧП на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Ростуризм намерен оказать меры поддержки туристическому бизнесу в Крыму после подрыва Крымского моста, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в Telegram.

«Для туристического бизнеса будут меры поддержки», — пообещала чиновница.

Сейчас Ростуризм ведет работу над тем, чтобы отели и санатории бесплатно продлили гостям проживание, отметила Догузова, призвав бизнес оказывать туристам максимальное содействие. Для туристов, которые уже отправились на автомобильном транспорте в Крым или обратно, на подъезде к мосту будут развернуты пункты питания и обогрева.

О ЧП на Крымском мосту стало известно утром 8 октября. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате происшествия произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста и возгорание топливных цистерн железнодорожного состава.

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по расследованию взрыва на мосту, ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Денис Савосин
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