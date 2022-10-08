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Спорт

Бегство Трусовой от журналистов объяснили

Трусова убежала от журналистов, так как приехала на матч ЦСКА за три минуты до начала

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская фигуристка Александра Трусова стала гостьей матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка нанесла первый символический удар по мячу во встрече, проходящей на «ВЭБ Арене». Ей ассистировал фигурист Марк Кондратюк. По информации РИА Новости, фигуристка убежала от журналистов после вопроса об уходе из группы Этери Тутберидзе. При этом глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале написал, что причиной спешки Трусовой стало то, что она приехала за три минуты до начала матча.

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Об очередной смене тренера Трусовой стало известно 1 октября. Уточнялось, что 18-летнюю фигуристку перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе Тутберидзе, из-за которого, по мнению спортсменки, у нее обостряются травмы. Она будет тренироваться в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.

На Олимпийских играх-2022 Трусова, вернувшаяся из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе, исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе и заняла второе место. Она уступила другой россиянке и ученице Тутберидзе Анне Щербаковой. Перед церемонией награждения Трусова расплакалась и заявила, что «ненавидит фигурное катание».

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