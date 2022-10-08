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Ягудин одним словом описал дебют Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода»

Ягудин назвал дебют фигуристки Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода» гениальным

Фото: Aleksandra Szmigiel / Action Images / Reuters

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о первой съемке фигуристки Анны Щербаковой в роли ведущей телешоу «Ледниковый период». Его слова передает РИА Новости.

«Гениально», — одним словом описал Ягудин дебют 18-летней спортсменки на телевидении. Он отметил высокий профессионализм фигуристки.

5 октября стало известно, что Щербакова стала третьей ведущей нового сезона «Ледникового периода». 6 и 7 октября вместе с другими ведущими, Алексеем Ягудиным и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, она принимала участие в съемках первых двух серий.

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года. Помимо золота Игр, на счету фигуристки победы в личном и командном чемпионатах мира. Также она трижды выигрывала чемпионат России. Начало сезона-2022/2023 спортсменка пропускает, так как восстанавливается после операции на ноге.

Дарья Коршунова
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