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Спорт

Российская фигуристка рассказала о причинах срыва перехода в Канаду

Наталья Забияко заявила, что летом ФФККР не стала обсуждать ее запрос на переход в Канаду

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Наталья Забияко рассказала о причинах срыва перехода под канадский флаг и возобновления карьеры летом 2022 года. Об этом она сообщила в своем YouTube-канале.

Забияко подтвердила, что Канада отправляла запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР), однако в организации отложили обсуждение ее заявки на декабрь. «Это стало для меня неожиданностью, потому что я недействующий спортсмен уже три года, а все равно, получается, принадлежу им», — заявила экс-фигуристка.

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Забияко отметила, что отсутствие уверенности в том, что запрос одобрят, а также сложности в поиске партнера и тренера повлияли на ее решение отказаться от перехода. «Я собрала вещи, уехала из Канады и не жалею об этом. Это был классный опыт», — сказала она.

18 мая стало известно, что 27-летняя Забияко решила вернуться на лед и сменить спортивное гражданство. Она планировала выступать за Канаду в паре с Закари Дэйлманом.

С 2014 по 2020 год Забияко каталась под флагом России с Александром Энбертом. Спортсмены завоевали серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в командном турнире. В том же году они показали третий результат на чемпионате Европы, а в 2019-м пара стала бронзовым призером мирового первенства. В 2020-м году фигуристы объявили об уходе из спорта.

Ксения Курашкина
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