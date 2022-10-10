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Стало известно об упавших у Антоновского моста в Херсоне ракетах

Экстренные службы: 2 ракеты упали в Херсоне в районе Антоновского моста через Днепр
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в небе над Херсоном большую часть ракет, выпущенных по городу со стороны Украины. Две снаряда упали в районе Антоновского моста через Днепр. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Две ракеты упали в район Антоновского моста, остальные сбили. Жертв нет», — сообщил он.

По предварительной информации, разрушений в результате удара не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в небе над Херсоном произошли не менее десяти взрывов, сработали российские системы ПВО. При этом отмечалось, что следы от ракет ПВО в небе над городом не видны, слышны лишь звуки взрывов.

Днем 10 октября взрыв произошел в Джанкое на севере Крыма. В результате ЧП пострадала 11-летняя девочка. Ее ранило осколками от разрушенного здания. Ребенка доставили в больницу с рваной раной плеча.

В тот же день глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под сильный артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадали два человека.

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Марина Совина
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