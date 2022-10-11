«Реал» ушел от поражения в матче Лиги чемпионов с «Шахтером»

«Реал» сыграл вничью с «Шахтером» в четвертом туре Лиги чемпионов

Испанский «Реал» сыграл вничью с донецким «Шахтером» в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 11 октября в Варшаве. Первый мяч в этом матче забил полузащитник донецкой команды Александр Зубков в конце первого тайма. На 95-й минуте защитник испанцев Антонио Рюдигер сравнял счет и позволил своей команде уйти от поражения. Следующим соперником «Шахтера» в Лиге чемпионов станет «Селтик». Матч пройдет 25 октября в Глазго. «Реал» в этот же день встретится на выезде с «Лейпцигом».

Таким образом, «Реал» после четырех матчей занимает первое место в группе F, набрав десять очков. «Шахтер» расположился на третьей строчке, имея в активе пять очков. В прошлом туре команды также встречались друг с другом. Тогда испанцы победили со счетом 2:1.

11 октября прошло также еще несколько матчей четвертого тура Лиги чемпионов. «Челси» оказался сильнее «Милана» (2:0), «Лейпциг» обыграл «Селтик» (2:0), а ПСЖ и «Бенфика» сыграли вничью (1:1).