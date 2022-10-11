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Девушка захотела избавиться от пухлых щек и осталась с внешностью бурундука

Блогерша Реган Эллис удалила лишний жир из щек и осталась с внешностью бурундука

Фото: @reganellisx

Блогерша Реган Эллис удалила лишний жир из щек хирургическим путем и осталась с сильным отеком после вмешательства. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В своем посте пользовательница соцсети призналась подписчикам, что захотела избавиться от пухлых щек. По словам Эллис, из-за избытка тканей внутри рта она постоянно ранит себя, прикусывая слизистую до крови во время пережевывания пищи.

Сама процедура оказалась безболезненной и проводилась под местной анестезией. На следующее утро девушка показала свою внешность: овал ее лица значительно увеличился в размере. Героиня материала добавила, что после операции принимала антибиотики и обезболивающие препараты каждые четыре часа, а также полоскала рот специальной жидкостью после еды. «Я похожа на бурундука, который только что собрал во рту эти гребаные орешки», — пожаловалась она.

Несмотря на возникшие последствия, юзерша заверила, что в скором времени отек должен спасть.

Зрители видео удивились, когда узнали об упомянутой пластике, и многим захотелось увидеть результат работы хирурга. «Не могу дождаться, чтобы увидеть результат! Я даже не знал, что это можно сделать!» — заявил один из них.

В начале октября блогерша с никнеймом @chvz.ari сравнила себя с монстром после татуажа губ. Девушка разместила в сети кадры после процедуры и показала, как увеличились ее губы, сравнив себя с Грибком из мультфильма «Корпорация монстров».

Ранее в октябре хирург Павел Голованев перечислил самые популярные виды пластики у россиянок в 2022 году. В их числе оказались абдоминопластика, липосакция, маммопластика, блефаропластика и липофилинг.

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Карина Черных
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