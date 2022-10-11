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Шойгу проверил подготовку мобилизованных на полигонах Западного военного округа

Глава Минобороны России Шойгу проверил подготовку мобилизованных на полигонах ЗВО
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу лично проверил подготовку мобилизованных на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

Глава ведомства уделил особое внимание практической подготовке призывников к выполнению задач в составе подразделений в тылу территорий, вошедших в состав России. Также Шойгу проверил проведение занятий по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса.

Кроме того, с докладом выступил заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнусбек Евкуров, который рассказал об особенностях программ подготовки мобилизованных граждан по различным военным специальностям.

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Ранее Минобороны официально разъяснило задачи россиян, призванных в рамках частичной мобилизации в стране. В ведомстве сообщили, что после прохождения боевого слаживания они будут привлечены к обороне и контролю занятых Россией территорией.

10 октября президент Владимир Путин заявил, что при проведении частичной мобилизации происходит «достаточно бестолковщины». По его словам, в системе российских военкоматов давно копились проблемы и сейчас самое время для их решения.

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Константин Лысяков
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