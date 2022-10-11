Шойгу проверил подготовку мобилизованных на полигонах Западного военного округа

Глава Минобороны России Шойгу проверил подготовку мобилизованных на полигонах ЗВО

Министр обороны России Сергей Шойгу лично проверил подготовку мобилизованных на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

Глава ведомства уделил особое внимание практической подготовке призывников к выполнению задач в составе подразделений в тылу территорий, вошедших в состав России. Также Шойгу проверил проведение занятий по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса.

Кроме того, с докладом выступил заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнусбек Евкуров, который рассказал об особенностях программ подготовки мобилизованных граждан по различным военным специальностям.

Ранее Минобороны официально разъяснило задачи россиян, призванных в рамках частичной мобилизации в стране. В ведомстве сообщили, что после прохождения боевого слаживания они будут привлечены к обороне и контролю занятых Россией территорией.

10 октября президент Владимир Путин заявил, что при проведении частичной мобилизации происходит «достаточно бестолковщины». По его словам, в системе российских военкоматов давно копились проблемы и сейчас самое время для их решения.