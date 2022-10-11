Путин призвал ограничить распространение военных ядерных технологий

Путин на встрече с Гросси призвал ограничить распространение военных ядерных технологий

Позиция России заключается в том, что нужно делать все для ограничения распространения военных ядерных технологий. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, пишет ТАСС.

Президент подчеркнул, что Москва остается верна этой позиции, но выступает за «равный доступ к благам мирного атома» для всех государств.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция подвергается обстрелам регулярно. По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе. 25 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора. Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву.

Путин также добавил, что очень рад видеть Гросси в Санкт-Петербурге. Он напомнил, что Россия стояла у истоков МАГАТЭ с 1957 года и всегда поддерживала работу агентства. Президент отметил, что Москва придает большое значение работе организации.

Как ранее сообщал Гросси, целью его визита в Россию целью стало решение вопроса создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Глава МАГАТЭ назвал безответственным шагом новые обстрелы единственного источника энергии станции и заявил, что ее надо спасать.

8 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины полностью отрезали Запорожскую АЭС от энергосистемы своей страны. Станция автоматически перешла на работу дизель-генераторов после удара Киева по линии электропередач Днепровской.