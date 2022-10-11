Доктор военных наук рассказал о характере удара по Украине

Доктор военных наук Сивков назвал демонстративным удар России по инфраструктуре Украины

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с РИА Новости заявил, что удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, несмотря на массированный характер, был демонстративным.

Как пояснил военный эксперт, таким образом Москва дает понять Киеву, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений. Он рассказал, что удар носил демонстративный характер, поскольку ключевые здания, где находится военное и политическое руководство Украины, целы, по ним не били.

Я считаю, что это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты Константин Сивков доктор военных наук

Сивков добавил, что у России достаточно ракет, чтобы и дальше продолжать наносить удары подобной интенсивности по украинским объектам.

Ракетные удары

Ракетные удары в разных частях Украины были зафиксированы утром в понедельник, 10 октября. Атакам подверглись объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей.

В Минобороны России отчитались, что все назначенные объекты и цели для массированного ракетного удара Вооруженных сил России по территории Украины поражены. В ведомстве уточнили, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре Украины. Среди них были объекты систем военного управления, связи и энергетики страны.

В Национальной полиции Украины сообщили о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры, всего повреждения получили около 70 объектов по всей стране. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении рассказал о раненых и погибших в результате обстрелов.

Мировая реакция

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил массированные ракетные удары российских войск по инфраструктурным объектам и городам Украины и назвал это «неприемлемой эскалацией».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонных консультаций с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой осудил ракетный удар и гарантировал Киеву дальнейшую военную поддержку. Их осудил также и президент США Джо Байден. В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым для обороны, в том числе современными системами ПВО.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс увидела в российских ударах по Киеву «признак украинского успеха и увеличивающегося отчаяния [президента России Владимира] Путина», сообщила канцелярия британского правительства.

При этом, по данным канцелярии, Трасс намерена на встрече глав стран «Большой семерки» (G7) выступить за проведение срочного саммита НАТО в ближайшее время из-за ракетных ударов российских войск по инфраструктурным объектам и городам Украины.

Политик намерена призвать лидеров стран G7 «оставаться непоколебимыми» в поддержке Киева, в том числе в введении антироссийских санкций. Трасс считает, что эта встреча является шансом подтвердить единство позиции против боевых действий.

Требование Киева

Как пишет журнал Foreign Policy, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в письме Конгрессу США потребовал от президента США Джо Байдена «избавиться от сдержанности» и снять запрет на передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) с дальностью применения около 300 километров после массированных ударов России по украинской инфраструктуре.

По словам политика, ATACMS могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль. Стефанчук также призвал начать поставки истребителей F-15 и F-16 для создания «беспилотной зоны» и уделить особое внимание передаче систем комплексов NASAMS.

Украинская сторона уже запрашивала у США вооружения с большой дальностью стрельбы, в том числе ракеты ATACMS. Однако Вашингтон отказал Киеву в поставках этого вооружения, по словам источника The Wall Street Journal в американском Конгрессе, из-за «несогласия с нанесением ударов по Крыму».