Минобороны поставили боеприпасы для создания завес

ЦНИИточмаш поставил Минобороны России боеприпасы для создания завес

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» «Ростеха») выполнил контракт на поставку боеприпасов оптико-электронного противодействия Министерству обороны России. Об этом сообщается на сайте концерна.

«Боеприпасы входят в состав комплексов защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия и предназначены для создания маскирующей аэрозольной завесы в видимом и ИК диапазонах длин волн», — приводит пресс-служба слова директора по гособоронзаказу и производственно-техническим вопросам института Антона Семеняко.

Для отстрела боеприпасов используются сконструированные в ЦНИИточмаш одноопорные и многоопорные пусковые установки. На создание завесы на дальности от 10 до 80 метров необходимо не более двух секунд.

В августе «Ростех» показал работу аэрозольных боеприпасов, которые предназначены для защиты техники от высокоточного оружия. Снаряды создают завесу из комбинированных помех.

В том же месяце ЦНИИточмаш досрочно выполнил контракт на поставку запасных инструментов и приборов систем оптико-электронного подавления, предназначенных для защиты комплексов «Искандер-М».