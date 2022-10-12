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Всем европейским странам предрекли двузначную инфляцию

Аналитик Самиев заявил, что Европу ждут двузначные уровни инфляции

Фото: Unsplash

Все европейские страны ждут двузначные уровни инфляции, причем, не понятно, на какой отметке остановится этот рост. При этом, ситуация в России постепенно стабилизируется, вероятнее всего, по итогу года инфляция составит порядка 10 процентов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Инфляция в России

«Всплеск инфляции в нашей стране, как мы помним, пришелся на зиму и весну, — сказал Самиев. — Он был связан с двумя факторами. Во-первых, это девальвация рубля, которая дала эффект роста на импортируемые товары, что было предсказуемо. Во-вторых, проблемы с логистикой: цепочки поставок оказались прерваны из-за прямых и непрямых санкций, приходилось разрабатывать новые, более сложные пути доставок некоторых товаров, нарушая стандартные транспортные коридоры».

Данные факторы, как отметил аналитик, оказались достаточно краткосрочными, в дальнейшем ограничения начали обходить разными путями, например, с помощью параллельного потребительского импорта. Рубль тем временем тоже начал укрепляться.

«К тому же, летом у нас всегда работает сезонный фактор, дающий снижение цен на плодоовощную продукцию, зерно, мясо. В принципе, весь сектор, связанный с сельским хозяйством. Так что летом этого года наблюдалось явное снижение инфляции, которое продлилось фактически до текущего момента», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Плюс ко всему, были сняты весенние проблемы: нацвалюта укрепилась после девальвации, с логистикой более или менее разобрались

Павел Самиеваналитик

Инфляция в Европе

Инфляционные факторы в Европе, по словам Самиева, совершенное иные. В первую очередь, это рекордный рост цен в энергетическом секторе.

«Рост цен на топливо, на электричество закладывается в стоимость товаров и услуг. А, так как вся энергетика подорожала не просто на 10-20 процентов, а в разы, инфляция не могла остаться низкой. Очевидно, что и те показатели, которые мы видим сейчас, — это не предел, всю Европу ждут двузначные показатели. Причем, невозможно угадать, на каком уровне остановится рост цен», — предупредил аналитик.

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В России же, по его мнению, инфляция уже дошла до уровня, на котором, вероятно, и стабилизируется: такого же резкого снижения, как летом, ждать не стоит, но данный показатель вполне может зафиксироваться на отметке в 10-12 процентов.

«В еврозоне же инфляция будет только расти, по крайней мере, в ближайшие кварталы, она точно окажется выше рублевой», — заключил Самиев.

Ранее МВФ объявил об ожиданиях снижения российской экономики на 3,4 процента вместо 6, которые ожидались ранее. В будущем году падение будет не таким сильным и составит 2,3 процента вместо 3,5 процента, ожидают аналитики. При этом для мировой экономики прогноз на рост в 3,2 процента пока сохраняется. Однако в 2023-м рост глобального ВВП замедлится до 2,7 процента, хотя ранее аналитики ждали роста на 2,9 процента.

Кроме того, как отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш, зима 2023 года для Европы может оказаться хуже зимы 2022-го. По его словам, зимний период в нынешнем году станет тяжелым из-за энергетического кризиса. Однако, спрогнозировал он, в следующем году положение дел может лишь усугубиться.

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Наталия Белова
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