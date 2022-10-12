Всем европейским странам предрекли двузначную инфляцию

Аналитик Самиев заявил, что Европу ждут двузначные уровни инфляции

Все европейские страны ждут двузначные уровни инфляции, причем, не понятно, на какой отметке остановится этот рост. При этом, ситуация в России постепенно стабилизируется, вероятнее всего, по итогу года инфляция составит порядка 10 процентов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Инфляция в России

«Всплеск инфляции в нашей стране, как мы помним, пришелся на зиму и весну, — сказал Самиев. — Он был связан с двумя факторами. Во-первых, это девальвация рубля, которая дала эффект роста на импортируемые товары, что было предсказуемо. Во-вторых, проблемы с логистикой: цепочки поставок оказались прерваны из-за прямых и непрямых санкций, приходилось разрабатывать новые, более сложные пути доставок некоторых товаров, нарушая стандартные транспортные коридоры».

Данные факторы, как отметил аналитик, оказались достаточно краткосрочными, в дальнейшем ограничения начали обходить разными путями, например, с помощью параллельного потребительского импорта. Рубль тем временем тоже начал укрепляться.

«К тому же, летом у нас всегда работает сезонный фактор, дающий снижение цен на плодоовощную продукцию, зерно, мясо. В принципе, весь сектор, связанный с сельским хозяйством. Так что летом этого года наблюдалось явное снижение инфляции, которое продлилось фактически до текущего момента», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Плюс ко всему, были сняты весенние проблемы: нацвалюта укрепилась после девальвации, с логистикой более или менее разобрались Павел Самиев аналитик

Инфляция в Европе

Инфляционные факторы в Европе, по словам Самиева, совершенное иные. В первую очередь, это рекордный рост цен в энергетическом секторе.

«Рост цен на топливо, на электричество закладывается в стоимость товаров и услуг. А, так как вся энергетика подорожала не просто на 10-20 процентов, а в разы, инфляция не могла остаться низкой. Очевидно, что и те показатели, которые мы видим сейчас, — это не предел, всю Европу ждут двузначные показатели. Причем, невозможно угадать, на каком уровне остановится рост цен», — предупредил аналитик.

В России же, по его мнению, инфляция уже дошла до уровня, на котором, вероятно, и стабилизируется: такого же резкого снижения, как летом, ждать не стоит, но данный показатель вполне может зафиксироваться на отметке в 10-12 процентов.

«В еврозоне же инфляция будет только расти, по крайней мере, в ближайшие кварталы, она точно окажется выше рублевой», — заключил Самиев.

Ранее МВФ объявил об ожиданиях снижения российской экономики на 3,4 процента вместо 6, которые ожидались ранее. В будущем году падение будет не таким сильным и составит 2,3 процента вместо 3,5 процента, ожидают аналитики. При этом для мировой экономики прогноз на рост в 3,2 процента пока сохраняется. Однако в 2023-м рост глобального ВВП замедлится до 2,7 процента, хотя ранее аналитики ждали роста на 2,9 процента.

Кроме того, как отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш, зима 2023 года для Европы может оказаться хуже зимы 2022-го. По его словам, зимний период в нынешнем году станет тяжелым из-за энергетического кризиса. Однако, спрогнозировал он, в следующем году положение дел может лишь усугубиться.