Литва отказала российскому футболисту в визе для участия в матче еврокубка

Литва отказала футболисту «Пюника» Коваленко в визе для участия в матче Лиги конференций

Председатель совета директоров армянского «Пюника» Артур Согомонян рассказал, что российский защитник команды Михаил Коваленко не полетел с командой на матч четвертого тура группового этапа Лиги конференций с литовским «Жальгирисом». Его слова приводит Sport24.

Согомонян заявил, что Литва отказала футболисту в визе для участия в матче еврокубка. «Мы сильно расстроились. Что мы можем сделать? Обращались в УЕФА, честно сказать, второй раз уже. Коваленко очень важен для нас, особенно в выездном матче!» — подчеркнул он.

Коваленко является воспитанником петербургского «Зенита». Вместе с армянским «Ноем» он становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Футболист начал выступать за «Пюник» в августе 2022-го.

19 сентября Литва, Латвия, Эстония и Польша в целях охраны общественного порядка и безопасности запретили въезд россиянам, имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Запрет распространяется на поездки с целью участия в спортивных мероприятиях.