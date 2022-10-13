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15:32, 13 октября 2022Интернет и СМИ

В США выдали взрыв на Крымском мосту за удар по Киеву

New York Post использовала кадр взрыва Крымского моста в статье об ударах ВС РФ по Украине
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Security Camera/Anadolu Agency / Getty Images

Американская газета New York Post проиллюстрировала статью об ударе Вооруженных сил РФ по украинским объектам кадром взрыва на Крымском мосту. Материал был опубликован на сайте газеты 10 октября.

В статье рассказывается о ракетных ударах ВС РФ по военным и энергетическим объектам Украины. При этом на одной из иллюстраций изображен подрыв Крымского моста, зафиксированный камерой видеонаблюдения. «Ракеты привели к гибели 11 человек, десятки ранены», — гласит подпись к снимку.

Автор статьи сравнивает удары российских военных с деятельностью ближневосточных террористических группировок, а также утверждает, что удары были направлены против гражданских лиц. При этом взрыв на Крымском мосту журналист называет «успешной атакой». В тексте он также рассуждает на тему ядерной эскалации.

10 октября Минобороны России сообщило о массированных ракетных ударах по критической инфраструктуре в ряде областей Украины. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории РФ.

Утром 8 октября на мосту через Керченский пролив произошел взрыв грузовика. В результате подрыва были разрушены несколько пролетов автомобильной части моста. В результате теракта погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. 12 октября ФСБ России установила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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Денис Савосин
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