Проживающий в Италии россиянин назвал плюсы и минусы жизни в стране

Проживающий в Милане россиянин назвал высокие цены на жилье главным недостатком города

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая по Европе, раскрыла плюсы и минусы жизни в Милане глазами эмигранта из России. Точку зрения россиянина, проживающего в Италии, она привела в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

Главным недостатком европейского города парень назвал высокие цены на недвижимость и автомобили. «Из очевидных минусов — это высокая стоимость жизни, особенно, жилья. Еда стоит примерно также, как в России — что-то дороже, а что-то дешевле. Мы арендуем квартиру, о своей можно только мечтать. Часто берем авто в прокат, потому что свою купить тоже дорого. Чтобы тут жить, нужно зарабатывать», — признался он.

Среди достоинств Милана соотечественник назвал великолепную архитектуру, богатую историю, современную инфраструктуру и близость к морю. «Помимо моря, мы, как и все миланцы, любим ездить в соседние страны на выходные, например, во Францию, — рассказал молодой человек. — Чтобы доехать до Ниццы, потребуется всего четыре часа на машине, а до Швейцарии вообще 30-40 минут». Кроме того, россиянин отметил вкусную итальянскую кухню и хорошо развитую культурную жизнь.

Ранее российская путешественница оценила стоимость жилья, продуктов, транспорта и услуг в Милане и выяснила, во сколько обойдется комфортная жизнь в итальянском городе. По словам туристки, продуктовая корзина на семью из двух человек без животных и детей обходится в среднем в 500-600 евро (28-33 тысячи рублей).