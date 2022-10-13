Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:42, 13 октября 2022Путешествия

Проживающий в Италии россиянин назвал плюсы и минусы жизни в стране

Проживающий в Милане россиянин назвал высокие цены на жилье главным недостатком города

Фото: Ruth Troughton / Unsplash

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая по Европе, раскрыла плюсы и минусы жизни в Милане глазами эмигранта из России. Точку зрения россиянина, проживающего в Италии, она привела в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

Главным недостатком европейского города парень назвал высокие цены на недвижимость и автомобили. «Из очевидных минусов — это высокая стоимость жизни, особенно, жилья. Еда стоит примерно также, как в России — что-то дороже, а что-то дешевле. Мы арендуем квартиру, о своей можно только мечтать. Часто берем авто в прокат, потому что свою купить тоже дорого. Чтобы тут жить, нужно зарабатывать», — признался он.

Материалы по теме:
«Купи осьминога — порадуй тещу!» Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
«Купи осьминога — порадуй тещу!»Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
11 сентября 2019
Святая земля Алкоголь, деликатесы и женская власть: зачем простым россиянам ехать в «королевство русских олигархов»
Святая земляАлкоголь, деликатесы и женская власть: зачем простым россиянам ехать в «королевство русских олигархов»
30 апреля 2020

Среди достоинств Милана соотечественник назвал великолепную архитектуру, богатую историю, современную инфраструктуру и близость к морю. «Помимо моря, мы, как и все миланцы, любим ездить в соседние страны на выходные, например, во Францию, — рассказал молодой человек. — Чтобы доехать до Ниццы, потребуется всего четыре часа на машине, а до Швейцарии вообще 30-40 минут». Кроме того, россиянин отметил вкусную итальянскую кухню и хорошо развитую культурную жизнь.

Ранее российская путешественница оценила стоимость жилья, продуктов, транспорта и услуг в Милане и выяснила, во сколько обойдется комфортная жизнь в итальянском городе. По словам туристки, продуктовая корзина на семью из двух человек без животных и детей обходится в среднем в 500-600 евро (28-33 тысячи рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО
Задержание ФСБ россиянина за подготовку теракта в Нижнем Тагиле попало на видео
В граничащем с Украиной регионе рекомендовали перевести часть школ на дистант
Оператор БПЛА рассказал о дуэлях беспилотников в ходе спецоперации
11-летнего мальчика посадили на строгую диету из-за редкого заболевания
Власти российского региона подтвердили информацию о сбитом беспилотнике
Европейским странам предрекли энергетический голод
Отправившиеся за рубеж туристы раскрыли истинное отношение иностранцев к русским
Европа закачала в хранилища почти 100 миллиардов кубометров газа
В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.