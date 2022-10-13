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13:07, 13 октября 2022Спорт

Стало известно о недовольстве Мбаппе растущим влиянием Месси в ПСЖ

Radio Marca: Мбаппе считает, что растущее влияние Месси в ПСЖ помешает команде в ЛЧ
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: IMAGO/JB Autissier / Globallookpress.com

Стало известно о недовольстве французского нападающего Килиана Мбаппе растущим влиянием аргентинца Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен». Об этом в Twitter сообщает Radio Marca.

По информации источника, Месси завоевал среди игроков французской команды такой же авторитет, какой был у него в испанской «Барселоне». Однако Мбаппе и некоторые другие футболисты, имена которых не называются, убеждены в том, что это помешает ПСЖ победить в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

11 октября появилась информация, что французский форвард хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно и уже высказал это желание руководству ПСЖ. Сообщалось, что в команде готовы пойти навстречу нападающему только в том случае, если француз перейдет не в мадридский «Реал».

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе решил продолжить карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе с «Реалом». Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Ксения Курашкина
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