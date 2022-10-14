Путин прокомментировал наказание россиян за украинские песни
Нельзя пытаться «отменить» какую-либо культуру, в том числе украинскую. Так президент России Владимир Путин прокомментировал наказание россиян за украинские песни в ходе пресс-конференции в Астане, трансляцию ведет «Россия 24».
Так глава государства отреагировал на задержание мужчины, слушавшего украинскую музыку. «Мы возмущаемся попытками отменить русскую культуру и не должны вести себя таким же образом», — подчеркнул президент.
По словам Путина, подобное задержание неправомерно, однако это происходит на фоне сегодняшних эмоций. Во многих российских семьях любят украинские песни и культуру, добавил глава государства.
При этом поддержка нацистов и «факельные шествия» никакого отношения к украинской культуре не имеют, заключил президент.
Ранее тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток местного жителя Антона Усова за прослушивание украинской музыки. Кроме того, мужчина был оштрафован на 50 тысяч рублей.