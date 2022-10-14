Бывший чемпион UFC дал совет Яну перед поединком с американским бойцом

Бывший чемпион UFC Кормье посоветовал Петру Яну закончить бой с О'Мэлли как можно быстрее

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье на своем YouTube-канале дал совет российскому боцу Петру Яну перед поединком с американцем Шоном О'Мэлли.

«Ян традиционно очень медленно стартует, но он не может позволить себе этого в предстоящем поединке. Он должен попытаться закончить бой с О'Мэлли как можно быстрее», — заявил экс-чемпион. По его мнению, быстрый темп поединка поставит американского бойца в непривычное для него положение.

12 октября Ян рассказал, что он в полной готовности к встрече с О'Мэлли. Остались крайние штрихи. Диета», — подписал боец фотографию с командой из тренажерного зала, добавив, что ему уже хочется запрыгнуть в клетку. Ранее он показал, как отрабатывает различные удары, в том числе проводит спарринг на голых кулаках.

Бой Яна с О'Мэлли пройдет 22 октября в Абу-Даби. Россиянин — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету 16 побед при трех поражениях. В активе американца 15 побед, одно поражение и одна ничья в 17 встречах.