Впервые выявлен точный механизм работы человеческого слуха

Nature: впервые выявлен молекулярный механизм работы внутреннего уха

Ученые из Университета здоровья и науки штата Орегон впервые выявили точный механизм работы человеческого слуха, основанной на важной части внутреннего уха. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Применив методы криоэлектронной микроскопии специалисты подробно изучили молекулярную структуру строения внутреннего уха, ответственного за преобразование вибраций в электрические импульсы, которые мозг трансформирует в звук. Кроме того, исследователи для эксперимента вырастили 60 миллионов круглых червей вида Caenorhabditis elegans, у которых эта структура похожа на человеческую. Этот процесс называется механотрансдукция, он влияет на балансировку и ощущение равновесия человека.

Открытие позволяет разработать новые методы лечения и нарушения слуха, от чего страдают более 460 миллионов человек во всем мире. Потеря слуха может быть вызвана генетическими факторами, которые изменяют белки, а также от длительного воздействия громкого шума.

В июле 2022 года специалисты из Института прикладной физики твердого тела Фраунгофера и Мельбурнского королевского технологического института представили алмазный датчик для исследования головного мозга, работающий на лазере.