Стал известен размер зарплаты сотрудников IKEA в России

Рослеспрофсоюз: сотрудники IKEA за простой получают 80% зарплаты

Российские сотрудники IKEA, которая с марта находится в простое, получают выплаты в большем размере, чем предусматривает законодательство. Об этом сообщили «Известиям» в профсоюзе работников лесных отраслей России (Рослеспрофсоюз).

«Ситуация на IKEA сложная, но, по крайней мере, работники получают зарплату в нормальном размере, а за простой получают 80 процентов зарплаты», — рассказали в организации. Там отметили, что по законодательству в таком случае положено выплачивать две трети оклада.

В настоящее время в российской IKEA осталось около двух тысяч работников — 13 октября стало известно, что компания уволила около 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников. При этом примерно восемь тысяч из них получили единовременные выплаты в семь месячных окладов в качестве компенсации. Также им помогли в поиске новой работы.

О приостановке деятельности в России и Белоруссии IKEA сообщила в начале марта. В середине июня компания заявила, что продаст четыре фабрики в России и заморозит розничный бизнес в стране, что повлечет сокращение штата сотрудников. Перед приостановкой деятельности в России фирма провела финальную распродажу товаров.