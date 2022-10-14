Лукашенко назвал главного инициатора применения ядерного оружия

Глава Белоруссии Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам главы государства, Варшава провоцирует США. В связи с этим он призвал Вашингтон не поддаваться на уловки и «не плясать под дудку обезумевших политиков».

«Есть ядерное оружие — пусть оно находится на складах там, где оно есть. Потому что если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу — цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги», — отметил белорусский лидер, предложив успокоиться и сесть за стол переговоров.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия подумают над ответом на угрозу возможного появления ядерного оружия в Польше. При этом он призвал не волноваться и заверил, что «все будет нормально».

В начале октября глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил разместить на территории страны ядерное оружие НАТО. После этого президент Польши Анджей Дуда высказался о желании присоединиться к программе совместного использования ядерного оружия в рамках Североатлантического альянса, уточнив, что по этой теме уже ведутся переговоры.