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16:08, 14 октября 2022Наука и техника

Самый новый iPhone 14 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: цена iPhone 14 зафиксировалась на уровне 65 тысяч рублей

Фото: Globallookpress.com

Представленный в начале сентября iPhone 14 подешевел до 65 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты обратили внимание, что самый новый смартфон Apple оказался доступен в России менее чем за 65 тысяч рублей. Телефон официально не завозили на российский рынок, однако у многих ретейлеров iPhone 14 предлагали по цене на уровне 89 999 рублей. Авторы подчеркнули, что девайс подешевел на 20-25 тысяч рублей.

«Уже сейчас некоторые интернет-магазины значительно снизили стоимость устройства», — зафиксировали удешевление девайса журналисты. Анонсированный 7 сентября iPhone 14 получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2532х1170 пикселей, процессор A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 3279 миллиампер-часов.

В начале октября журналисты IT-изданий и блогеры перечислили основные отличия между iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Последнее устройство имеет увеличенный до 6,7 дюйма экран и повышенную автономность благодаря аккумулятору емкостью 4323 миллиампер-часов.

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Андрей Ставицкий
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