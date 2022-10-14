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02:39, 14 октября 2022Мир

Южная Корея ввела санкции против КНДР

Yonhap: Южная Корея ввела санкции против 15 физлиц и 16 организаций из КНДР из-за пусков

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Южная Корея вводит собственные санкции против 15 физических лиц и 16 организаций из КНДР, связанных с недавними пусками ракет. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство иностранных дел.

«Было решено ввести дополнительные санкции против 15 физических лиц и 16 организаций Северной Кореи, которые способствовали развитию ракетно-ядерной программы Северной Кореи или уклонению от санкций», — сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

6 октября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Этот пуск стал шестым за неделю. Власти страны назвали это ответом на учения США и Южной Кореи.

9 сентября КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. По новому законодательству, правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Декрет также закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику.

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Марина Совина
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