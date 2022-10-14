В полиции прокомментировали «облавы» на резервистов в Петербурге

В МВД по Санкт-Петербургу заявили, что полицейские не вручают повестки резервистам

В полиции Санкт-Петербурга отреагировали на сообщения об «облавах» с повестками о мобилизации на резервистов. Комментарий МВД передает «Фонтанка».

В ведомстве заявили, что информация о вручении полицейскими повесток с призывом в рамках частичной мобилизации не соответствует действительности. «Данная задача находится вне компетенции органов внутренних дел», — подчеркнули в пресс-службе регионального главка.

Ранее в сети появились фотографии, на которых, предположительно, сотрудники военкоматов в сопровождении полиции стоят возле жилых домов и в подъездах. По словам очевидцев, они останавливали выходящих из своих квартир мужчин и раздавали им повестки с призывом на мобилизацию.

Жительница петербургского жилого комплекса сняла одну из «облав» на видео. На записи видно женщину в полицейской форме и двух мужчин в штатском с повестками в руках. На просьбу оператора представиться и объяснить свои действия неизвестные отвечают отказом и просят перестать снимать.

В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов сообщил о подобных «облавах» на резервистов в Москве. Он рассказал, что полиция «хватала всех без разбора» возле метро «Щелковская». По словам Кабанова, от таких действий больше вреда, чем от украинской пропаганды.

На сообщения о таких способах вручения повесток отреагировали в Совете Федерации России. Сенатор Андрей Клишас призвал проверить эту информацию, отметив, что «в случае подтверждения, действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы", должна быть дана правовая оценка».

