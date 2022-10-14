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12:14, 14 октября 2022Мир

В МИД высказались о ядерных учениях НАТО близ России

Замглавы МИД Рябков заявил, что у ядерных учений НАТО у границ нет чрезвычайных сигналов

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

В учениях НАТО по ядерному сдерживанию, проводимых близ границ России, нет чрезвычайных сигналов, на которые следовало бы реагировать. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Рябков отметил, что российская сторона регулярно и внимательно отслеживает учебные мероприятия в рамках учений Steadfast Noon. «Еще раз подчеркну, что в этом нет "чрезвычайщины", это регулярно проводимые мероприятия. Конечно, их сценарии могу отличаться, не всегда по одному и тому же порядку и последовательности все это проходит», — высказался дипломат.

Ранее замглавы МИД припомнил Вашингтону Карибский кризис и обвинил США в стремлении к обретению решающего военно-стратегического превосходства. По словам дипломата, США, как и в период Карибского кризиса, не хотят учитывать озабоченности России.

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Дмитрий Сотак
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