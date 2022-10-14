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13:17, 14 октября 2022Россия

Очевидцы сообщили о работе систем ПВО в Белгороде

Shot: в Белгороде сработали системы противовоздушной обороны

Фото: телеграм-канал «SHOT»

В Белгороде снова сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

13 октября стало известно о падении части ракеты на жилой дом в Белгороде, которое произошло во время срабатывания систем противовоздушной обороны. Позднее очевидцы опубликовали видео с места падения обломка ракеты на жилую многоэтажку.

Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что данные о пострадавших и погибших уточняются.

В результате попадания осколков неустановленного снаряда в жилой дом оказались повреждены две квартиры повреждены. Инженерные коммуникации в доме целы.

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Никита Абрамов
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