Очевидцы сообщили о работе систем ПВО в Белгороде

Shot: в Белгороде сработали системы противовоздушной обороны

В Белгороде снова сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

13 октября стало известно о падении части ракеты на жилой дом в Белгороде, которое произошло во время срабатывания систем противовоздушной обороны. Позднее очевидцы опубликовали видео с места падения обломка ракеты на жилую многоэтажку.

Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что данные о пострадавших и погибших уточняются.

В результате попадания осколков неустановленного снаряда в жилой дом оказались повреждены две квартиры повреждены. Инженерные коммуникации в доме целы.