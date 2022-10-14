Бразильский футболист ЦСКА оценил уровень безопасности в России

Бразильский футболист ЦСКА Виллиан Роша заявил, что не сталкивается с проблемами в России

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша оценил уровень безопасности в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Роша заявил, что не сталкивается с проблемами в России. «Родители звонят и спрашивают: "Как ты, сын?" Рассказываю, что все спокойно», — поделился футболист.

Легионер добавил, что перед тем, как принять предложение о переходе в российскую команду, он связался с защитником армейцев Мойзесом Барбозой и расспросил его об обстановке в стране.

Роша пополнил состав ЦСКА в сентябре 2022 года. Контракт бразильца рассчитан на три года с опцией продления еще на один сезон. Он сыграл в шести матчах за красно-синих в различных турнирах, отметившись двумя голами. Ранее защитник выступал в португальских клубах «Портимоненсе» и «Кова Пьедаде», а также в бразильской «Деспортиве».

3 октября принявший российское гражданство африканский футболист «Пари НН» Мамаду Майга рассказал, что уже пять лет живет в России и за это время привык к жизни, культуре и кухне в стране. «Я чисто русский! У меня здесь семья. На меня ничего не давит, я абсолютно счастлив. Всегда против тех, кто говорит плохо про Россию!» — заявил он, назвав себя патриотом страны.