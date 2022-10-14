Черчесов поддержал раскритикованного в Турции Дзюбу

Черчесов выразил уверенность, что форвард Дзюба будет приносить пользу «Адана Демирспорт»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поддержал форварда турецкого клуба «Адана Демирспорт» Артема Дзюбу. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Ситуация с Дзюбой носит временный характер. Когда игрок качественный, то все наладится. Последний раз переписывались — он был полностью готов бороться за место в основе. Уверен, скоро наступит день, когда он будет приносить пользу своей команде», — заявил специалист. Он отметил, что футболист никогда не опускает руки.

Ранее Дзюба подвергся критике со стороны турецких журналистов. Они выразили недовольство игрой россиянина. Тогда же появилась информация, что нападающий может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Дзюба перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт рассчитан на один год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел четыре матча, в которых забил один мяч.