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11:20, 16 октября 2022Спорт

Назван возможный вариант организации ухода Мбаппе из ПСЖ

Madrid Universal: Мбаппе рассматривает возможность выкупить свой контракт у ПСЖ зимой

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Назван вариант организации ухода французского нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Madrid Universal.

По информации издания, форвард рассматривает возможность выкупить свой контракт у ПСЖ, чтобы стать свободным агентом и получить новое предложение в зимнее трансферное окно. По мнению нападающего, у него достаточно ресурсов, чтобы сделать это.

12 октября стало известно, что несколько клубов проявляли интерес к Мбаппе. Директор французской команды Антеро Энрике озвучил им сумму в 400 миллионов евро за переход нападающего.

11 октября появилась информация, что Мбаппе хочет покинуть парижский клуб. Он уже высказал это желание руководству команды. ПСЖ готов пойти навстречу футболисту только в том случае, если француз перейдет не в мадридский «Реал».

В мае ПСЖ объявил, что Мбаппе решил продолжить карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе с «Реалом». Контракт рассчитан на три сезона и истечет 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Ксения Курашкина
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