Мэр Донецка назвал удар по администрации города целенаправленным

Мэр Донецка заявил, что удар по администрации города был целенаправленным

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что удар по администрации города был целенаправленным. Об этом сообщает ТАСС.

«Как можно оценивать очередной террор со стороны Украины? По гражданскому зданию нанесен предметный целенаправленный удар — здесь не может быть сомнений никаких, потому что прилеты были рядом со зданием. Сейчас прямое попадание», — отметил градоначальник.

Глава Донецка также подчеркнул, что, несмотря на сильные повреждения здания, работа мэрии не парализована.

Ранее в сети появилось видео последствий обстрела администрации Донецка. На опубликованных кадрах видно, что здание серьезно пострадало. В помещении выбиты все окна, разрушен потолок. Сразу после обстрела на территории администрации началось задымление. Известно, что три автомобиля, находившиеся рядом с зданием, сгорели.

16 октября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что при обстреле ВСУ повреждено здание городской администрации.

Позже в штабе теробороны ДНР заявили, что в результате инцидента пострадали двое мирных жителей.