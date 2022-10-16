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16:49, 16 октября 2022Спорт

Российский чемпион ОИ рассказал о помощи шамана при подготовке к Спартакиаде

Никита Нагорный рассказал, что при подготовке к выступлению на Спартакиаде ему помог шаман

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о помощи шамана при подготовке к Спартакиаде-2022 в Казани. Его слова приводит «Матч ТВ» со ссылкой на канал спортсмена в Twitch.

Гимнаст заявил, что хотел сняться с соревнований, чтобы не рисковать здоровьем, но передумал. «Пошел в баню к какому‑то шаману. Он сказал, что главное не держать ничего в себе. В итоге выступил», — поделился Нагорный. Спортсмен добавил, что для него было важно помочь сборной Москвы в командном зачете.

В Казани Нагорный выиграл золото в командном и личном многоборье, а также на опорном прыжке. Кроме того, он взял бронзу в упражнении на параллельных брусьях.

Ранее Нагорный рассказал о провокациях на международных соревнованиях. Гимнаст заявил, что швейцарские фанаты на чемпионате Европы бросали ему деньги, предлагая купить на них еду.

Ксения Курашкина
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